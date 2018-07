In Borsa la Juve frena, ok Roma e Lazio

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Giornata negativa per la Juventus in Piazza Affari: il titolo ha concluso le contrattazioni in ribasso del 3,3% a 0,84 euro, dopo che nelle quattro sedute precedenti sulle ricostruzioni di un possibile ingaggio di Cristiano Ronaldo la società bianconera era cresciuta del 32%.

Bene invece la prima giornata della settimana delle altre due squadre italiane quotate in Borsa: la Roma ha chiuso in aumento del 5%, la Lazio in crescita dello 4,3%.