Ilva: Di Maio sfida Arcelor: 'Cambi su ambiente e lavoro'

Sull'Ilva, i piani ambientali e occupazionali presentati da Arcelor Mittal "non sono soddisfacenti. Ci aspettiamo proposte migliorative, fortemente migliorative". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aggiungendo "sul piano ambientale ci sono novità, ma non entusiasmanti, sul quello occupazionale è tutto da vedere. Dobbiamo analizzare tecnicamente le loro proposte". Uno dei presupposti per far ripartire la trattativa "è un passo in più sul piano occupazionale, che invece in questo momento resta fermo al palo, dal punto di vista delle garanzie".