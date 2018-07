Borsa: Milano prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - La Borsa di Milano (+0,64%) prosegue la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Gli investitori scommettono su una soluzione alla guerra commerciale e guardano con ottimismo al discorso del presidente della Bce Mario Draghi al parlamento europeo. Si allenta la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund in lieve calo a 239 punti base ed il rendimento del decennale italiano al 2,69%.

A Piazza Affari svettano Saipem (+4,5%), Mediaset (+2,7%) ed Stm (+2,2%). Avanzano anche Leonardo (+1,4%) e Tenaris (+1,5%) ed Fca (+1%) e Tim (+0,3%). In positivo il comparto delle banche con Banco Bpm (+1,4%), Unicredit, Mediobanca e Ubi (+1,1%), Fineco ed Mps (+0,7%) e Intesa (+0,4%).

In rosso Ferragamo (-1%), Campari (-0,3%) ed A2a (-0,2%).

Piatte Bper ed Enel.