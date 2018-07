Borsa Milano ok con Draghi e Wall street

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente sempre timidamente positivi dopo l'inizio dell'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo e l'avvio di Wall Street. Milano sale dello 0,4%, seguita da Londra e Madrid (+0,3%) con Parigi in aumento dello 0,2% e Francoforte in crescita dello 0,1%.

In Piazza Affari sempre molto bene Saipem (+3,7%) sull'ipotesi di una commessa da un miliardo di dollari in Azerbaijan, con Prysmian in rialzo del 3,6%, Tenaris del 2,5% come Mediaset, che prosegue il recupero a 2,7 euro dopo i minimi recenti. In linea con il listino generale Fca (+0,4%), debole Unipol (-1%) e in consistente calo Carige, che cede il 3,5% a 0,0083 euro.