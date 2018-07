Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in positivo la prima seduta della settimana, dopo i dati positivi del mercato del lavoro Usa. Gli investitori approfittano dei recenti ribassi per tornare sulle piazze azionarie e sperano in una soluzione alla guerra commerciale nonostante la minaccia di Donald Trump di imporre altri dazi. La Cina, intanto, guarda con grande interesse all'Europa dopo il vertice '16+1'.

Tokyo chiude la seduta in rialzo dell'1,2%, con lo yen stabile sul dollaro a quota 110,40, mentre perde terreno sull'euro, assestandosi poco sopra a 130. A mercati ancora aperti sono in rialzo Hong Kong (+1,7%), Shanghai e Shenzhen (+2,2%), Seul e Mumbai (+0,6%).

Sul fronte degli appuntamenti si è in attesa del discorso che il presidente della Bce Mario Draghi pronuncerà oggi pomeriggio al parlamento europeo. Dalla Germania attesi i dati sulla bilancia commerciale di maggio e dall'Ue la fiducia degli investitori (Sentix). Giovedì 12 luglio attesi i verbali della Bce.