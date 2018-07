Alpitour, +10,8% ricavi tour operating

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Il gruppo Alpitour prevede per l'esercizio 2018, che chiude a ottobre, un fatturato del tour operating di 720 milioni, +10,8% rispetto all'esercizio precedente (70 mln in più): crescita dell'11,3% per Alpitour, del 9,6% per Francorosso. Tra le mete c'è "il grande ritorno dell'Egitto" con un balzo del 103%, il Mare Italia (+32%), l'Oriente (+62%), le Maldive (+17%) e il Kenya (+60%). Ancora in difficoltà l'area caraibica con un calo del 15% di Cuba e le Baleari (-7%). Lo hanno spiegato Pier Ezhaya, direttore tour operating gruppo, Andrea Moscardini, direttore commerciale, e Alessandro Seghi ad Press Tours. Nasce la terza divisione del gruppo dopo quelle di Francorosso e Alpitour: si chiama Press Swan ed è formata da Press Tours e Swan Tours, che ridisegnano struttura societaria e commerciale per valorizzare i singoli brand. Per l'inverno la novità più importante è l'apertura di due destinazioni: Birmania e Qatar. Sarà poi la volta delle Filippine; confermata la programmazione dell'isola di Phu Quoc (Vietnam).