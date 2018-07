Dazi:Le Maire,reagiremo se attacchi Usa

Se l'amministrazione Usa "attaccherà ancora" l'Europa ed "imporrà tariffe, ad esempio sui produttori d'auto, sappia che reagiremo in maniera collettiva e con fermezza". Lo ha affermato, secondo quanto riporta la Bloomberg, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire nel corso della conferenza economica a Aix en Provence. Per Le Maire "non possiamo comprendere che si sia una guerra commerciale fra alleati, fra europei e americani". Le Maire ha quindi ribadito che la Francia imporrà una tassazione sui giganti tecnologici Usa entro la fine dell'anno o l'inizio del 2019, accusati di pagare poche tasse attraverso escamotage.