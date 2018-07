Fisco: 935mila risposte alla rottamazione bis

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato 935 mila lettere per rispondere ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis delle cartelle. Le domande rigettate sono state 32 mila, il 3,4% delle comunicazioni inviate. La lettera si chiama "Comunicazione delle somme dovute" e serve a informare sull'accoglimento o l'eventuale rigetto dell'adesione alla "rottamazione". La definizione agevolata si è chiusa lo scorso 15 maggio con oltre 950 mila adesioni. Per una parte di queste 950mila adesioni, la "Comunicazione delle somme dovute" verrà inviata, come previsto dalla legge, entro settembre perché i contribuenti interessanti dovranno prima regolarizzare vecchi piani di rateizzazione. Un'altra parte delle domande di adesione, invece, non aveva i requisiti formali previsti dalla legge e Agenzia delle entrate-Riscossione non le ha potute lavorare.

