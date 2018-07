Samsung manca attese utili aprile-giugno

(ANSA) - PECHINO, 6 LUG - Samsung Electronics rallenta la sua marcia dopo la serie di trimestrali record: il colosso di Seul stima ad aprile-giugno 2018 utili operativi con un rialzo annuo del 5,19%, a 14.800 miliardi di won (13,2 miliardi di dollari), sotto le proiezioni degli analisti di 14.900/15.200 miliardi.

L'inattesa debolezza delle vendite di smartphone, in base a quanto comunicato in un file sui dati preliminari, ha aumentato la pressione sui solidi margini della divisione dei microchip.

Il nuovo Galaxy S9 avrebbe venduto, secondo stime di mercato, solo 28 milioni di pezzi, molto meno del risultato del 2017 del Galaxy S8 (37,5 milioni di pezzi) e di quello del 2016 del Galaxy S7 (48,5 milioni di pezzi).

I ricavi sono visti in calo del 4,9%, a 58.000 miliardi di won, mentre lo spaccato dei dati trimestrali ufficiali, incluso il risultato netto, sarà diffuso entro la fine del mese.

I titoli Samsung, scontando una performance sotto le attese, cedono in Borsa il 2,72%, attestandosi a 44.700 won.