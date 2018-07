Borsa Milano chiude a +0,05%, giù Fca

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Si è salvata in chiusura Piazza Affari (Ftse Mib +0,05%), fiacca fino all'ultimo minuto in una seduta a due velocità dopo una partenza positiva (+0,3%).

Piuttosto fiacchi gli scambi, per 1,88 miliardi di euro di controvalore, mentre lo spread ha chiuso a 242 punti, due in più dell'apertura, dopo il rallentamento del Pil certificato dall'Istat. Stabile a 1,17 l'euro sul dollaro nel primo giorno di dazi Usa sui prodotti cinesi. In luce UnipolSai (+2,92%), Campari (+2,86%), Bper (+1,97%) e Recordati (+1,91%), sopra i 28 euro dell'Opa di Cvc, che non toglierà il titolo dal listino.

Bene Mediaset (+1,88%), positiva nella vigilia dopo i dati sulla raccolta pubblicitaria ed il possibile ritorno del dividendo, mentre Mondadori (+8,21%) ha beneficiato della raccomandazione d'acquisto di Banca Akros. Prese di beneficio su Fca (-1,16%), brillante nella vigilia, ed Mps (-1,05%). Nuovo balzo di Juventus (+7,13%), in vista dell'arrivo di Ronaldo, debutto sprint per Esautomotion (+39,66%) su Aim.