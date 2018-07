Borsa: Europa al palo, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Si mantengono piatte le principali borse europee dopo il dato sulla disoccupazione Usa, salita al 4% a fronte del 3,8% atteso dagli analisti, mentre restano positivi i futures su Wall Street. Milano (Ftse Mib -0,27%) e Londra (-0,3%) sono le peggiori, poco mosse invece Madrid (-0,02%), Parigi (+0,01%) e Francoforte (+0,06%), nonostante la previsione sul debito pubblico, che nel 2019 scenderà al 58% del Pil per la prima volta da 17 anni, portandosi sotto la soglia del 60% prevista dal trattato di Maastricht. Pesa sui listini l'entrata in vigore dei dazi Usa su 34 miliardi di dollari di beni cinesi, mentre si mantiene a 1,17 l'euro sul dollaro e lo spread Btp/Bund sale a 239 punti. Frenano i listini le prese di beneficio sui titoli automobilistici, dopo il balzo della vigilia a seguito di report di analisti e sulle attese di un ripensamento degli Usa sui dazi, che poi non c'è stato. Fca cede l'1,67% in Piazza Affari, Renault l'1,75%, Peugeot l'1,16% e Volkswagen lo 0,82%.