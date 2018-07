Borsa, Asia sale nonostante dazi

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Le Borse asiatiche rialzano la testa nonostante l'entrata in vigore dei dazi Usa su 34 miliardi di dollari di importazioni cinesi e l'inevitabile risposta di Pechino, che preannuncia rappresaglie contro il "bullismo commerciale" di Washington.

Tokyo ha chiuso la seduta in progresso dell'1,1%, Sydney dello 0,9% mentre Hong Kong avanza dell'1,2% e Seul dello 0,7%.

Dopo un avvio debole hanno invertito la rotta anche Shanghai (+0,8%) e Shenzhen (+1,1%). I forti cali registrati nelle ultime sedute, con i listini ai minimi da 9 mesi, hanno spinto gli investitori ad acquistare mettendo da parte i timori per l'escalation dei dazi.

Perde terreno lo yuan, con il dollaro che sale a 6,648, complice il fatto che la Banca centrale cinese ha abbassato a 6,6336 la parità mentre l'euro recupera quota 1,17. In lieve rialzo, invece, il petrolio, con il wti che scambia a 73,23 dollari al barile sul dollaro. Nel pomeriggio sono attesi dagli Usa i dati sulla disoccupazione a giugno e sulla bilancia commerciale a maggio.