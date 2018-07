Boom startup,spinta da Impresa 4.0

(ANSA) - SAINT-VINCENT (AOSTA), 6 LUG - E' di 233 milioni di euro la somma degli investimenti nelle startup in Italia durante i primi sei mesi del 2018, una cifra superiore a quanto raccolto in tutto il 2017 (poco meno di 140 milioni). Il dato, elaborato da startupitalia.eu, è emerso durante l'Open innovation summit 2018, che si svolge a Saint-Vincent. "Credo, e spero, che siamo a un cambio di passo", ha commentato all'ANSA Marco Gay, già vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria e amministratore delegato di Digital Magics, che organizza l'evento. C'è una "maggiore consapevolezza" del loro significato "come industria, in Italia, perché parliamo di quasi 10 mila aziende, oltre 45 mila addetti, soci e dipendenti compresi. Un'economia che cresce e che sostanzialmente è da definire come industria del presente ma anche pezzo dell'industria del futuro", ha aggiunto. Un processo iniziato "nel 2012 con il ministro Passera e" che "col ministro Calenda e Impresa 4.0 si è accelerato".