Tar sospende multa 29mln a Moby e Cin

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - È sospesa la maximulta da oltre 29 milioni di euro inflitta nel febbraio scorso dall'Antitrust a Moby e Compagnia Italiana di Navigazione per aver abusato della propria posizione dominante in tre direttrici di trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e la Penisola (Nord Sardegna-Nord Italia, Nord Sardegna-Centro Italia, Sud Sardegna-Centro Italia), in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio che ha già fissato il 22 maggio del prossimo anno l'udienza per la definizione del giudizio nel merito.