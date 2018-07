Snam: rileva 70% Ies Biogas per 4 mln

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Snam punta sul biometano e rileva il 70% di Ies Biogas, attiva nella realizzazione e nella gestione di impianti per la produzione del combustibile verde, per un valore di "circa 4 milioni di euro". Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'Azienda di Pordenone ha una quota di mercato superiore al 10% e consentirà a Snam di "realizzare impianti di biometano, facendo leva sulle competenze manageriali di Ies Biogas e di favorirne l'utilizzo nel settore dei trasporti". Con l'operazione - commenta l'amministratore delegato Marco Alverà - Snam compie il "primo passo nell'energia rinnovabile", confermando la propria "ambizione di essere un leader nella transizione energetica".