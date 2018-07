Ronaldo spinge la Juve in Piazza Affari

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Il calcio ha corso in Piazza Affari.

I titoli delle tre squadre quotate sono stati fra i più venduti.

Quello della Juventus è stato il migliore in assoluto: ha guadagnato l'11,19% a 0,82 euro, grazie alle voci di un imminente arrivo di Ronaldo. Ma sono andati bene anche quelli della Roma, che è salito del 9,74% a 0,49 euro, e della Lazio, che ha chiuso in rialzo del 6% a 1,5 euro. La giornata è stata comunque positiva per la Borsa, che ha chiuso segnando un +1,05%.