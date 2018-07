Ibl Banca:rileva controllata Tecnocasa

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Ibl Banca, attiva nel settore dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione ha siglato un accordo per salire dal 9,9 al 70% del capitale di Finanziaria Familiare, attualmente controllata da Tecnocasa Holding. L'operazione è soggetta ad autorizzazione da parte di Banca d'Italia. Finanziaria Familiare opera da oltre dieci anni nel settore del credito alle famiglie e in particolare nel comparto della cessione del quinto dello stipendio, che costituisce il core business di IBL Banca. "L'accordo rientra nel piano strategico di rafforzamento commerciale di Ibl Banca che punta a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento nel settore di riferimento e ad acquisire nuove quote di mercato. L'acquisizione permetterà di cambiare l'attuale modello di business di Finanziaria Familiare passando dalla cessione pro soluto dei crediti originati al mantenimento degli stessi in bilancio