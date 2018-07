Generali cede Leben, incasso fino 1,9mld

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Generali si rafforza in Germania chiudendo l'operazione Leben. La compagnia del Leone cede l'89,9% della controllata tedesca a Vidium con un incasso totale di 1 miliardo. L'operazione, sottolinea una nota, ha un impatto positivo di circa 43 punti percentuali sulla solvency in Germania e di 2,6 punti su quella di gruppo. L'accordo prevede inoltre che Generali Investment Europe gestisca il patrimonio di Generali Leben per 5 anni con una fee di 275 milioni di euro.

La cessione è "strategica" per Generali, commenta il suo ceo Philippe Donnet "per rafforzare Generali" e "permetterà di investire in soluzioni innovative a favore dei nostri clienti tedeschi, garantendo un maggiore rendimento per i nostri azionisti".