Flixbus, 10 mln passeggeri 3 anni Italia

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Flixbus festeggia i suoi primi 3 anni in Italia con "oltre 10 milioni di persone trasportate, più di 300 città collegate e 1.500 posti di lavoro creati". Lo ha detto il direttore generale per l'Italia Andrea Incondi nel corso di un incontro con la stampa, durante il quale ha sottolineato che, dei 28 mercati in cui è presente il vettore automobilistico, l'Italia "dal lancio della Milano-Venezia, la linea più gettonata dai passeggeri seguita dalla Milano-Roma, continua a essere il mercato che cresce più rapidamente, con un aumento del 100% dei passeggeri nell'ultimo anno". Merito dei "grandi centri a vocazione turistica come Roma, Milano e Firenze e dell'ascesa vertiginosa delle capitali estere tra le destinazioni preferite degli Italiani, Vienna e Bratislava su tutte". Per il futuro Flixbus punta a "estendere la rete per collegare sempre più città con un occhio di riguardo per i piccoli centri" e intende investire "sulla mobilità elettrica come svolta anche per gli spostamenti di lunga percorrenza".