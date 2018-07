Elica: case degli italiani sempre più smart, +35% nel 2017

Finestre auto oscuranti, superfici autoriscaldanti, app per controllare da remoto impianti di sicurezza ed elettrodomestici, regolare temperature e migliorare la qualità dell'aria. Sta diventando sempre più 'smart', intelligente e connessa alla rete, la casa degli italiani: un mercato che nel 2017 è cresciuto del 35% per un valore di 250 milioni di euro. Nel complesso in Italia il comparto dell'Internet of thing muove 3,7 miliardi di euro. Sono i dati emersi oggi a Fabriano nel 51/o Meeting Faro, momento di ritrovo per imprenditori e manager italiani e stranieri.

A ospitare l'evento Elica, società multinazionale leader mondiale nel settore delle cappe da cucina anch'essa in prima fila nel settore degli elettrodomestici 'smart'. Con 3.800 dipendenti, una produzione annua di circa 21 milioni di pezzi, sette siti produttivi in quattro continenti e un fatturato in crescita che punta a chiudere il 2018 a 500 milioni di euro, l'azienda marchigiana ha sterzato in favore della rivoluzione 'smart' due anni fa, iniziando con un aspiratore d'aria, ed è pronta per lanciare sul mercato un nuovo piano cottura con cappa, 'chef' e bilancia incorporata.

Tra le testimonianze della prima giornata di lavoro del meeting Faro, che si concluderà domani, quella di aziende fortemente proiettate nell'internet delle cose, tra loro Ariston Thermo, Whirpool, Nice, Erviz-Hikvision Group. Nel dibattito conclusivo, è emerso con forza il tema della necessità di una formazione sempre più digitale nelle scuole. "Un tema assolutamente da mettere in agenda - ha detto Elio Catania presidente di Confindustria Digitale. - Alcuni temi non sono più delegabili, sulla risorsa umana puoi vincere o perdere".