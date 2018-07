Cambi: euro apre stabile a 1,165

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Avvio di giornata stabile per l'euro che viene scambiato a 1,165 sul dollaro. In Asia, mentre si attende l'avvio dei dazi Usa sulla Cina, lieve rialzo per lo yen (+0,1% a 110,4). Lo yuan cinese cede lo 0,2% a 6,64.