Borsa: Milano sale con Fca, Stm e Juve

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Piazza Affari è la migliore in Europa (Ftse Mib +1,35%) spinta da Fca (+4,38%) dopo la raccomandazione di acquisto di Jefferies e delle valutazioni di Goldman Sachs sul settore dell'auto, i cui prezzi in Borsa appaiono oggi "convenienti". In luce anche Stm (+2,74%), che rimbalza dopo il tonfo della vigilia per effetto del blocco delle vendite in Cina di microprocessori dell'americana Micron per questioni di brevetti. Acquisti anche su Generali (+2,31%), che ha perfezionato la cessione della controllata tedesca Leben a Vidium, incassando 1,9 miliardi di euro. Bene Ferrari (+2,32%), Exor (+2,1%) e, fuori dal paniere principale, Juventus (+5,9%), in vista dell'imminente arrivo di Cristiano Ronaldo.

Cauta Tim (+0,12%), che riduce il rialzo segnato dopo la sospensiva concessa dal Tar del Lazio per la multa da 74,3 milioni per la mancata comunicazione di Vivendi sull'assunzione del controllo del Gruppo, in attesa dell'udienza fissata per l'8 maggio del 2019. Giù Ferragamo (-2,31%) e Moncler (-1,8%).