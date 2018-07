Borsa: Europa positiva, corre Milano

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Partenza positiva per le Borse europee con Milano che si porta alla testa con un rialzo dell'1,35% del Ftse Mib. Bene anche Londra che guadagna lo 0,16%, Madrid lo 0,6%, Parigi lo 0,57% e Francoforte lo 0,94 per cento. A Piazza Affari gli acquisti si concentrano su Fca (+3,66%), Mediobanca (+2,3%) e Generali (+2,10%), portando con sè Banca Generali (+2%). Bene anche gli altri bancari con Unicredit in rialzo dell'1,98%, Intesa Sanpaolo dell'1,7%, Banco Bpm dell'1,9% e Cnh Industrial dell'1,26 per cento. Rimbalzano Tim (+1,47%) e Mediaset (+1,12%). Debole Moncler (-0,9%), Ferragamo (-1,5%), Snam (-0,5%) e Terna (-0,47%).