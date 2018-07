Borsa: Europa migliora, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Allungano il passo le borse europee a fine mattinata, con i futures Usa positivi all'indomani della pausa dovuta alla Festa del Ringraziamento ed in vista dei verbali Fed dell'ultimo Comitato Federale, attesi in serata.

Milano (Ftse Mib +1,5%) è la migliore seguita da Madrid e Francoforte (+1,2% entrambe), Parigi (+0,87%) e Londra (+0,43%) dopo ordini di fabbrica migliori delle stime in maggio e la fiducia dei manager del commercio al dettaglio in rialzo in Italia, Germania, Francia e nell'Ue. Dagli Usa invece sono in arrivo dati sull'occupazione, le richieste di sussidi e gli indici Markit sulla fiducia dei servizi e composto e Ism non manifatturiero. Sugli scudi i titoli automobilistici dopo un report favorevole sul settore di Goldman Sachs. A Francoforte sale Bmw (+5,58%) insieme al colosso delle lampadine per auto Osram (+7,32%), mentre a Milano corre Fca (+5,64%) insieme a Ferrari (+3,33%) e a Parigi il produttore di ricambi Valeo (+4,61%). Sprint di Sodexo (+6,83%) dopo i risultati trimestrali.