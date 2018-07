Fisco,360mld debiti non recuperabili

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Il 'magazzino' cioè i carichi residui da riscuotere affidati prima a Equitalia poi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2017 è di "871 miliardi" ma di questi 360,5 miliardi (oltre il 41%) è riferito a "importi difficilmente recuperabili" perché dovuti "da soggetti falliti, da persone decedute e imprese cessate o ancora da soggetti nullatenenti". Sono alcuni dei numeri forniti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini alla Camera.

Per altri 47,8 miliardi la riscossione è sospesa per l'adesione alla rottamazione o per "provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori o sentenze". Ancora, 13,7 miliardi sono oggetto di rateizzazione in corso.

Dei 448,9 miliardi per l'81% (364,7 miliardi) è stata tentata invano in questi anni la riscossione