Dazi pesano ancora, Borse Europa in calo

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Alla vigilia della prima tranche di dazi americani all'import dalla Cina, che entrerà in vigore venerdì, le Borse europee sono in calo. Francoforte (-0,33%) e Milano (-0,26%) sono le peggiori, ma anche Londra è in perdita (-0,17%). Piatta Parigi, mentre Madrid sale (+0,17%). I mercati non hanno quindi tratto particolare vantaggio dai dati sul settore dei servizi nell'Eurozona a giugno, con l'indice Pmi che è salito più del previsto. Lo spread è a 237 punti, in lieve salita rispetto all'apertura (234 punti). Stabile l'euro a 1m16 dollari.