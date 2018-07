Borsa Milano volatile, tengono banche

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Nervosismo e volatilità sulle Borse in Europa, con i listini che faticano a prendere una direzione senza la guida di Wall Street. Milano chiude in calo (Ftse Mib -0,36%) appesantita sul finale dalle vendite che hanno preso di mira gli industriali mentre lo spread resta intorno ai 233 punti base. Le attese sono per la Fed che deve pubblicare i suoi verbali e venerdì è attesa l'entrata in vigore della prima tranche di dazi americani sui prodotti cinesi. Sul listino milanese Moncler (-3,6%), St (-2,98%), Exor (-2%) sono i titoli più venduti. In controtendenza Recordati che rimbalza e si porta oltre il prezzo dell'opa (+1,43% a 29,04 euro), Mediobanca che sale dell'1,3%, Finecobank dell'1,2 per cento. Occhi su Mediaset (+0,97%) e Tim (+0,52%) in attesa della decisione del Tar sulla multa Golden Power da 74,3 milioni.