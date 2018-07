Borsa: Europa apre in rosso

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Apertura in rosso per le principali Borse europee. Dopo i primi scambi, Londra cede 0,34% a 7.500 punti, mentre Francoforte ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,21% a 12.323 punti. In calo anche Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,13% a 21.731 punti.

Piatte Parigi (-0,05% a 5.313 punti) e Madrid (+0,05% a 9.600 punti poco dopo l'apertura).