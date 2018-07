Glencore crolla in Borsa, -13%

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Glencore, il colosso mondiale delle materie prime, va a picco in Boras, con un calo arrivato a -13% dopo che la giustizia statunitense ha emesso una citazione in giudizio per le accuse di corruzione e riciclaggio in Africa. Il gruppo - scrive la Bloomberg - ha fatto sapere che il Dipartimento di Giustizia ha richiesto documentazione relativa alle attività in Nigeria, Congo e Venezuela dal 2007 ad oggi. Le azioni di Glencore cedono il 9,56% a Londra dopo un calo che ha cancellato oltre 5,5 miliardi di sterline di capitalizzazione.