Cina rassicura su tasso cambio yuan

(ANSA) - PECHINO, 3 LUG - La Cina manterrà il tasso di cambio dello yuan su livelli ragionevoli: è l'indicazione data dal vice governatore della Banca centrale (Pboc) Pan Gongsheng, secondo cui la sua "flessibilità" è aumentata con una buona performance tra le valute dei Paesi emergenti dall'inizio del 2018.

"Negli anni, la Cina ha accumulato esperienza produttiva e ampia politica sugli strumenti. Siamo fiduciosi di mantenere il tasso dello yuan a un livello ragionevole e bilanciato", ha osservato Pan, che è anche direttore della State Administration of Foreign Exchange, in occasione di un convegno a Pechino.

I fondamentali della crescita sono buoni, le sue qualità ed efficienza stanno migliorando in modo costante. Lo yuan cede altro terreno oggi sul dollaro dopo che la Pboc ha indebolito la parità centrale di 340 punti base a quota 6,6497, fino ai minimi di agosto 2017.