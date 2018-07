Borsa:Europa corre e archivia paura dazi

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Le Borse europee corrono, archiviano i timori di una guerra commerciale con i dazi Usa e accolgono con favore il compromesso politico per scongiurare la crisi del Governo tedesco. A sostenere i listini le tlc (+1,8%), finanza ed energia (+1%). Stabile l'euro sul dollaro a 1,1650 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna l'1%, Milano (+1,6%) è la locomotiva europea. Bene anche Francoforte (+1,4%), Madrid (+1,2%), Parigi (+1%) e Londra (+0,6%). Prosegue in forte calo Glencore (-9%), in attesda di chiarimenti sulle sue operazioni in Nigeria, Congo e Venezuela. In rialzo Allianz (+3%), Deutsche Telekom (+2,2%), Siemens (+1,5%), Banco Santander (+1,4%).

A Piazza Affari corrono le banche con Unicredit (+2,6%), Banco Bpm (+2,5%), Intesa e Mediobanca (+2%). Bene Tim (+2,9%), dopo l'accordo con i fornitori, mentre è debole Mediaset (-0,3%). Ad Amsterdam Veon, dopo l'accordo per cedere ad Hutchison la sua quota in Wind Tre, vola in rialzo del 19 per cento.