Borsa: Milano rimonta (+1%) con banche

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - La Borsa di Milano rimonta dopo una lieve flessione poco dopo l'avvio di seduta. Il Ftse Mib guadagna l'1,3% a 21.702 punti, con il rialzo delle banche. In calo lo spread tra Btp e Bund a 229 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,61%. A Piazza Affari volano Prysmian (+3,7%) e Leonardo (+3,2%).

Tra le banche corre Banco Bpm (+3%), dopo la notizia dell'interesse di 7 consorzi per il pacchetto degli npl e la piattaforma. Bene anche Banca Generali e Mediobanca (+2%), Fineco e Unicredit (+1,8%), Intesa (+1,6%) e Bper (+1,5%).

In positivo Tim (+1,9%), dopo l'accordo strategico con i principali fornito del settore Tlc, mentre è debole Mediaset (-0,2%). In rialzo anche i titoli legati al petrolio con Eni (+1,5%), Italgas (+1,4%), Snam (+1%) e Saipem (+0,2%).

In luce Italiaonline (+2,6%), dopo l'accordo che trasforma gli esuberi in cassa integrazione. Bene Fca e Cnh (+0,5%) e Ferrari (+0,7%). In fondo al listino Recordati (-3,6%), che si allinea al prezzo dell'opa del fondo Cvc.