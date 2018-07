Borsa: Europa apre in rialzo

Le Borse europee aprono in rialzo ed archiviano i timori per la tenuta del Governo tedesco. Gli investitori attendono di avere una situazione più chiara per quanto riguarda la questione dei dazi imposti dagli Stati Uniti.

All'avvio di giornata l'euro è stabile sul dollaro a 1,1656 a Londra.

In positivo Francoforte (+0,68%) con il Dax a 12,321 punti, Parigi (+0,49%) ed il Cac-40 a 5.302 punti, Londra (+0,37%) ed il Ftse-100 a 7.547 punti.