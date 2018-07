Spread Btp-Bund chiude in calo a 234

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Spread in lieve calo in chiusura di seduta: Il differenziale Btp Bund segna 234 punti base contro i 236 di venerdì dopo una giornata volatile in cui ha superato quota 245 sulle fibrillazioni politiche tedesche. Il rendimento del decennale italiano è al 2,64%.