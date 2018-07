Lavoro: appello aziende cuneesi, non troviamo trasfertisti

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - "Cerchiamo 25 addetti dedicati alle trasferte in tutto il mondo, per l'avviamento e la manutenzione di macchinari legati all'automazione industriale, tecnici trasfertisti, ma non riusciamo a trovarli". È l'appello di dodici aziende di Cuneo, Asti e Torino.

"La nostra proposta - spiega Guglielmo Gai, amministratore delegato della Gai Macchine Imbottigliatrici Spa di Ceresole d'Alba - è quella di un corso di alta formazione finalizzato all'assunzione, come già fatto con successo l'anno scorso, tanto che oggi sono 23 le persone assunte, ovvero il 90% dei partecipanti. Si tratta di un'occasione straordinaria per entrare a far parte dell'organico di una grande azienda per la quale svolgere quello che ritengo uno dei lavori più affascinanti nel mondo della meccanica: quello del trasfertista.

Una professione che consente di girare il mondo, conoscere culture diverse e costruire rapporti umani".

Il corso di alta formazione è totalmente gratuito ed è rivolto ad almeno 25 giovani diplomati o laureati disoccupati di qualsiasi età. (ANSA).