E-fattura in mini-ritardo? Niente multa

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Per la prima fase di applicazione della fatturazione elettronica non ci saranno sanzioni nel caso di invio con un minimo di ritardo che non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta. E' questa una delle importanti novità previste dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con una circolare diffusa dopo l'emanazione del decreto legge che proroga al primo gennaio l'obbligo di e-fattura per i benzinai. La circolare risponde alle sollecitazioni che erano arrivate dalle associazioni di categoria e dai contribuenti, affrontando anche temi pratici: dalla fattura scartata al formato informatico utilizzato.