Dl dignità: bozza, misure fisco light

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Pacchetto fisco 'light' con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del decreto dignità, che l'ANSA ha visionato, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.

"Il preconsiglio dei ministri è oggi. Ma anche il consiglio dei ministri è stasera perché non c'è solo il decreto dignità da discutere, ma anche altri temi", ha intanto affermato il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa anticipando che il decreto conterrà "interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti".