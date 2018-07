Borsa: Europa in calo, timori dazi

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Le Borse europee aprono in calo, con i timori per il futuro governo tedesco e l'avvicinarsi dell'introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1637 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,90%. In rosso Francoforte (-1,28%), Parigi (-1,11%), Londra (-0,69%) e Madrid (-1%).