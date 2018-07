Borsa: Europa chiude in calo, Londra -1%

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Chiusura in rosso per le Borse europee, sulla scia dei timori per la guerra dei dazi e per la crisi politica in Germania. Francoforte ha perso lo 0,55% a 12.238 punti, Parigi lo 0,88% a 5.276 punti e Milano lo 0,92% a 21.427 punti. La peggiore è stata Londra, che ha lasciato sul terreno l'1,17% a 7547 punti.