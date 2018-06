Di Maio vedrà lavoratori Italiaonline

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Il vicepremier Luigi Di Maio, atteso in serata a Torino per fare il punto sull'eventuale candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026 con la maggioranza pentastellata che amministra il Comune, incontrerà una delegazione di lavoratori di Italiaonline. L'azienda ex Seat PagineGialle ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 400 dipendenti, la maggior parte nella sede di Torino.

Lunedì, ultimo giorno utile della procedura, è previsto un incontro al ministero del Lavoro.

I lavoratori di Italiaonline, che hanno annunciato un presidio per le 18 davanti alla prefettura, intendono consegnare una lettera a Di Maio. "Siamo alla fine di questa paradossale vicenda - dicono rivolgendosi al vicepremier - l'ultimo incontro si terrà lunedì. Le chiediamo di essere presente e di dare gamba alla buona politica, scongiurando questo finale dissennato".

Qualora nella trattativa dovesse arrivare l'ennesima fumata nera, dal 3 luglio i dipendenti potrebbero infatti ricevere lettera di licenziamento.