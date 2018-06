Stipendi: Bolzano al top, Ragusa ultima

A Bolzano i lavoratori dipendenti hanno la busta paga più 'pesante' del Paese, nel 2018: il salario medio è pari a "1.500 euro", in crescita rispetto ai 1.476 dell'ultima rilevazione. A seguire Varese (con 1.459 euro, rispetto ai 1.471 del 2017) e Bologna con 1.446 euro (1.424 l'anno prima). Lo si legge nel Rapporto 2018 sulle province italiane dell'Osservatorio dei consulenti del lavoro. Male il Sud: ultima Ragusa "con 1.059 euro" (1.070 nel 2017), e la prima provincia con stipendi medi più alti è al 56° posto dove, con 1.288 euro, c'è Benevento.

Analizzando il 'gap' di genere più elevato sul fronte delle buste paga dei dipendenti, i consulenti del lavoro osservano che lo si riscontra in provincia di Ancona (-9,7%), mentre quello più basso è in provincia di Viterbo (-40,4%). In generale, inoltre, senza distinzione fra uomini e donne, si scopre che nel 2018 lo stipendio del lavoratore siciliano è "inferiore del 30% (441 euro) rispetto a quello del collega di Bolzano".