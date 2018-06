Recordati,controllo a Cvc per 3 miliardi

La famiglia Recordati vende la sua partecipazione nell'omonimo gruppo farmaceutico ai fondi di private equity Cvc. Gli azionisti di Fimei, holding che controlla Recordati, hanno raggiunto un accordo per vendere il loro 51,8% del capitale per circa 3 miliardi di euro, pari ad un prezzo per azione di 28 euro. Allo stesso prezzo Cvc lancerà un'opa sul resto del flottante al closing dell'operazione. Lo si legge in una nota.

Anche dopo il passaggio sotto il controllo dei fondi Cvc, Andrea Recordati, amministratore delegato del gruppo farmaceutico, e l'attuale management team continueranno a guidare la società.