Fca: vola in Borsa (+5,4%) su rumors interesse Hyundai

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Fca vola a Piazza Affari e guadagna fino al 5,4% (ora è a quota +5,04% a 16,84 euro) dopo che un report dell'Asia Times sostiene che il Ceo di Hyundai, Chung Mongako è in attesa un previsto calo delle azioni del gruppo automobilistico prima di lanciare un'offerta di acquisto. L'offerta potrebbe essere lanciata in un periodo compreso tra quest'estate e l'assemblea di maggio 2019 quando Sergio Marchionne lascerà l'incarico di Ceo. Asia Times mette in evidenza, come fattore chiave, la presenza nell'azionariato Hyundai di Paul Singer, numero uno del fondo Elliott.(ANSA).