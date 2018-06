Borse in Europa vivaci con banche

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - In Europa la settimana si chiude con la riscossa delle banche. I listini sono tutti impostati al rialzo (Stoxx Europe 600 Index Rises 1,2%) ma il settore finanziario performa addirittura meglio (+1,7%). Resta stabile l'euro a 1,1625 dollari. Londra guadagna l'1,1%, Parigi l'1,35% con Capgemini in evidenza (+2,8%). A Madrid (+1,39%) sugli scudi il Santander (+2,2%) e vola Caixa (+6%). A Francoforte (+1,45%) si mettono in evidenza Deutsche Bank (+3,5%) e Commerzbank (+2,8%). A Milano (+1,46%) l'euforia di Unicredit (+2,4%) e Intesa (+1,8%) è bilanciata dal tonfo di Mediaset (-4,6%). Sugli scudi anche Fca (+4,4%) ed Exor (+4%).