Borsa: in Asia rimbalzano Piazze cinesi

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Le Borse di Asia e Pacifico colgono il primo rialzo della settimana con le Piazze cinesi che che rimbalzano ponendo fine a quello che è stato il peggior trimestre in quasi tre anni, tra le tensioni commerciali crescenti tra Stati Uniti e Cina. Hong Kong sale dell'1,52%, Shanghai del 2,10% e Shenzhen del 3,19%. Rialzi marginali per Tokyo (+0,15%) e Seul (+0,51%). In calo invece Sydney (-0,33%).

Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro e sullo yen con i leader europei che hanno raggiunto l'accordo sui migranti.

Verso il rialzo le Piazze europee con i future in positivo. Tra i macro attesi il tasso di disoccupazione in Germania, il Pil del Regno Unito. Mentre dopo l'intesa su migranti, i leader Ue torneranno a riunirsi alle 11 con le riunioni a 27 per fare il punto sulla Brexit e a 19 per discutere del rafforzamento e delle riforme dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti in calendario tra l'altro l'indice dei prezzi per i consumi.