Borsa: Europa resta rialzo,Milano +1,16%

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Le Borse europee si confermano in rialzo a metà seduta in una giornata che si è aperta con l'accordo sui migranti al Consiglio europeo. Parigi sale dell'1,36%, Francoforte dell'1,3%, a seguire, Milano (+1,16%) e Londra (+0,94%). Intanto l'inflazione nella zona euro tocca il 2% a giugno 2018, in aumento dall'1,9% di maggio seconda la stima flash di Eurostat. Sul fronte dei cambi l'euro prosegue forte sul dollaro a 1,1639 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è stabile in area 238 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,69%. Sul listini del Vecchio Continente prosegue il buon passo dei bancari. A Piazza Affari resta l'evidenza di Ubi Banca (+3,48%) e di Banco Bpm (+2,7%).

Tra gli altri titoli maglia rosa è sempre Fca (+3,5%) con Exor (+3,4%) che rimbalza dopo i timori legati ai dazi e insieme al ritorno di rumors, riportati da Asia Times di un interesse da parte di Hyundai. Sempre pesante Mediaset (-3,45%) con Morgan Stanley che taglia il settore dei media in generale.