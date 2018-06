Trump non rassicura Asia, Borse giù

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - I messaggi contrastanti in arrivo dagli Stati Uniti tengono in tensione i mercati asiatici. I toni 'meno bellicosi' del presidente Donald Trump in tema di limiti agli investimenti cinesi in America sono stati smorzati dalle dichiarazioni del suo consulente economico, Larry Kudlow, che ha smentito una frenata nelle posizioni statunitensi. L'ipotesi di una guerra dei dazi continua quindi a far paura. Tokyo ha chiuso sulla parità, mentre lo yen si mantiene stabile sul dollaro a quota 110,20 e si rivaluta sull'euro a 127,3. Le Piazze cinesi sono in rosso: sia Shanghai sia Shenzhen cedono lo 0,45%. Hong Kong guadagna invece lo 0,14%. Sotto pressione Seul, che perde l'1,20%, mentre Sidney è in rialzo dello 0,24%. I futures indicano aperture negative per i mercati europei, mentre sono positivi su Wall Street. Fra i dati attesi oggi, quelli sull'inflazione di giugno in Italia e in Germania e la fiducia dei consumatori dell'Eurozona, oltre alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti.