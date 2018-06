Prysmian vara aumento per General Cable

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il cda di Prysmian ha fissato le condizioni dell'aumento di capitale da 500 milioni di euro deciso in occasione dell'acquisizione della concorrente americana General Cable. Le nuove azioni verranno offerte in sottoscrizione ad azionisti e titolari del bond convertibile con scadenza 2022 nel rapporto di due nuove azioni ogni quindici diritti di opzione posseduti, a un prezzo di 15,31 euro, che esprime uno sconto del 25,82% sul terp (prezzo teorico dopo lo stacco del diritto di opzione).

I diritti di opzione, si legge in una nota, saranno esercitabili dal 2 al 19 luglio e negoziabili fino al 13 luglio.

L'avvio dell'offerta è subordinato all'approvazione della documentazione d'offerta da parte della Consob. Prysmian ha inoltre sottoscritto un contratto di garanzia sull'eventuale inoptato con Mediobanca, Goldman Sachs e Banca Imi.