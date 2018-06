P.S. Berlusconi confermato a.d. Mediaset

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il consiglio di amministrazione di Mediaset si riunito sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, riconfermato ieri dall'assemblea per il prossimo triennio, e ha confermato Pier Silvio Berlusconi vicepresidente e amministratore delegato. Costituito il comitato esecutivo di sei membri: Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci e Stefano Sala.

Oltre a stabilire i consiglieri indipendenti, il Cda del Biscione ha costituito i comitati interni: Controllo, rischi e sostenibilità (con Carlo Secchi presidente, Costanza Esclapon e Marina Brogi); Remunerazione (composto da Andrea Canepa presidente, Marina Brogi e Francesca Mariotti); Governance e nomine (Raffaele Cappiello presidente, Francesca Mariotti e Carlo Secchi); Parti correlate, composto da Marina Brogi (presidente), Giulio Gallazzi e Carlo Secchi. Quest'ultimo è stato riconosciuto come indipendente "in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle sue qualità professionali".