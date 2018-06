Ghisolfi vicepresidente Cr Risparmio Ue

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Giuseppe Ghisolfi, già vicepresidente Acri e dell'Abi, è stato nominato vicepresidente e tesoriere del gruppo europeo delle Casse di Risparmio. L'associazione, basata a Bruxelles, rappresenta 24 gruppi di risparmio come membri associati, provenienti da 20 nazioni europee (sia appartenenti all'Unione europea sia non aderenti). Ghisolfi, per molti anni alla presidenza della Cassa di Risparmio di Fossano (dove ha terminato il suo mandato lo scorso aprile), è anche impegnato sul fronte dell'educazione finanziaria, tema sul quale ha scritto un manuale ad uso degli studenti.